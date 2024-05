Este é o panorama do tempo para Bagé (RS) nos próximos dias da semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 5°C e 19°C, com destaque para a quarta-feira, dia 22 de maio, quando a máxima atingirá 19°C e a mínima será de 15°C. Haverá chuvas em alguns dias, com destaque para a terça-feira, dia 21 de maio, quando há probabilidade de 53% de chuva. Esteja preparado para enfrentar um tempo bastante úmido, com a umidade relativa do ar variando entre 60% e 95%.