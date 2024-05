Este é o panorama do tempo para a cidade de Aracaju (SE) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura irá variar entre 23°C e 29°C, com exceção da quinta-feira, 30/5, em que a temperatura mínima será de 23°C e a máxima de 28°C. Não há previsão de chuva para os próximos dias. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 67% e 98%, deixando o tempo bastante úmido. É importante tomar cuidado com a exposição ao sol, pois os níveis de radiação UV estarão muito elevados. Mantenha-se hidratado e protegido.