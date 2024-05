Este é o boletim do tempo para a cidade de Alvorada (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, o tempo será de outono, com a temperatura variando entre 12°C e 32°C. Haverá períodos de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de garoa. Fique atento às condições do tempo e esteja preparado para as variações de temperatura.