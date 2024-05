A instabilidade começa a perder intensidade no final de semana no Rio Grande do Sul. Após uma chuva histórica, que causou estragos e enchentes em grande parte do território gaúcho, incluindo Porto Alegre, a precipitação aos poucos diminui. No sábado (4), uma área de baixa pressão atmosférica desloca-se do interior do continente em direção à costa e, associada à umidade que vem do norte do País, o tempo continua instável no Estado.