Após uma quinta-feira (23) marcada por chuva acima de 100 milímetros em diversas cidades gaúchas, a sexta-feira (24) deve ter volumes inferiores, mas ainda significativos em parte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Climatempo, as quantidades mais expressivas de água estão previstas para municípios da Região Metropolitana, Serra e Litoral Norte. No decorrer do dia, também haverá queda na temperatura em todo o Estado.