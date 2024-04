Este é o boletim do tempo para Vitória (ES) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 20°C e 30°C, com sensação térmica entre 26°C e 32°C. O tempo será predominantemente de sol com aumento de nuvens de manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite. A umidade variará entre 61% e 90%, tornando o tempo úmido. Esteja preparado para o calor e para a possibilidade de chuva.