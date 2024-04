Este artigo traz informações sobre o tempo em Viamão (RS) nos próximos dias da semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 18°C e 27°C no dia 8/4/2024, entre 19°C e 28°C no dia 9/4/2024, entre 19°C e 25°C no dia 10/4/2024, entre 19°C e 24°C no dia 11/4/2024 e entre 18°C e 24°C no dia 12/4/2024. O tempo será marcado por sol e aumento de nuvens, com pancadas de chuva na tarde e na noite em alguns dias. Fique atento às informações e se prepare para as mudanças no tempo!