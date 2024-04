Este é o boletim do tempo para a cidade de Viamão (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 17°C e 29°C. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. O vento terá velocidade entre 1 km/h e 20 km/h, soprando em diferentes direções. A probabilidade de chuva será de 42% a 64%, com um total de chuva de 4mm a 47mm. O índice máximo de raios UV será de 3 a 12, indicando níveis moderados a extremamente altos de radiação UV. A umidade relativa do ar variará entre 67% e 97%, tornando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as condições do tempo previstas para a cidade de Viamão (RS) na próxima semana.