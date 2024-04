Confira a previsão do tempo para Tramandaí (RS) neste fim de semana. No sábado (6/4/2024), no outono, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 19°C. Já no domingo (7/4/2024), também no outono, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 20°C. Esteja preparado para um sábado ameno e um domingo chuvoso em Tramandaí (RS).