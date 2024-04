Este é o boletim do tempo para a cidade de Tramandaí (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 19°C e 26°C. Na segunda-feira, a sensação térmica será de 20°C a 27°C. Na terça-feira, a sensação térmica será de 22°C a 31°C. Na quarta-feira, a sensação térmica será de 19°C a 24°C. Na quinta-feira, a sensação térmica será de 15°C a 22°C. Na sexta-feira, a sensação térmica será de 15°C a 23°C. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias e a umidade relativa do ar será elevada. Mantenha-se informado e prepare-se para as mudanças no tempo!