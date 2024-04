Este é o relatório do tempo para a cidade de Tramandaí (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, a temperatura variará entre 16°C e 26°C, com sensação térmica entre muito frio e muito quente. Não há previsão de chuva, mas é importante se proteger dos raios solares intensos, já que o índice UV será muito alto. Fique atento às condições do tempo e aproveite o tempo ameno para desfrutar da cidade.