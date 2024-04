Nesta próxima semana, Teresina (PI) terá temperaturas variando entre 22°C e 34°C. Durante a semana, a cidade terá dias de sol com aumento de nuvens, seguidos de pancadas de chuva na tarde e na noite. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 63% e 100%. Fique atento às mudanças no tempo e proteja-se do sol e da chuva.