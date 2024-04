Este é o boletim do tempo para Sapucaia do Sul (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o outono trará temperaturas máximas variando entre 23°C e 27°C, e temperaturas mínimas variando entre 17°C e 19°C. O tempo será de sol com algumas nuvens, com chuvas rápidas durante o dia e na noite. Esteja preparado para as mudanças no tempo e mantenha-se protegido do sol!