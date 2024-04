Este é o panorama do tempo para a cidade de São Paulo (SP) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o outono trará temperaturas que variam entre 20°C e 33°C. O tempo será marcado por uma sensação térmica que oscila entre suave e muito quente, com ventos soprando em diferentes direções e índice UV extremamente alto. A umidade relativa do ar deixará a sensação de tempo úmido. Fique atento às informações e cuide-se bem!