Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana em São Luís (MA). No sábado, 6/4/2024, no outono, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 22°C. Já no domingo, 7/4/2024, também no outono, a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 23°C. Esteja preparado para um final de semana com temperaturas elevadas e possibilidade de chuva em São Luís (MA).