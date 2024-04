Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de São Luís (MA) na próxima semana. Durante os próximos dias, a temperatura variará entre 24°C e 29°C, com sensação térmica entre quente e muito quente. Haverá períodos de sol com muitas nuvens, chuva rápida durante o dia e na noite, além de períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A umidade relativa do ar será alta, variando de 80% a 100%. Fique por dentro das condições do tempo e se prepare para os dias quentes e chuvosos em São Luís (MA) nesta época do ano.