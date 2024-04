Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de São Leopoldo (RS) na próxima semana. Durante os dias 15 a 19 de abril de 2024, que correspondem ao outono, a temperatura variará entre 13°C e 27°C. As condições do tempo incluem sol com muitas nuvens, pancadas de chuva na tarde e na noite, períodos de nublado e ausência de chuva. O vento irá soprar em direção ao Oeste, Oeste-Noroeste e Oeste-Sudoeste, com velocidade entre 3 km/h e 21 km/h. O índice UV será alto, variando entre 10 e 11. A umidade relativa do ar variará entre 44% e 98%, deixando o tempo mais úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a semana.