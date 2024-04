Confira a previsão do tempo para São Leopoldo (RS) nesta quarta-feira, dia 24 de abril de 2024, durante o outono. A temperatura varia entre 19°C e 23°C, indicando um dia com tempo ameno na cidade. Esteja preparado para períodos de céu nublado com chuva ao longo do dia, com probabilidade de 48% de chuva e um total de 5mm de chuva. Na noite, o tempo fica firme.