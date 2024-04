Este fim de semana em Santo Ângelo (RS), o tempo será de outono, com a temperatura variando entre 17°C e 29°C no sábado, dia 6/4/2024, e entre 19°C e 24°C no domingo, dia 7/4/2024. No sábado, o tempo será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na tarde e na noite. Já no domingo, o dia será nublado, com chuva forte durante todo o dia e diminuição de intensidade na noite. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o fim de semana com segurança.