Este é o panorama do tempo para a cidade de Santo Ângelo (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 20°C e 27°C, com sensações térmicas entre muito frio e suave. O vento irá soprar em direção Sul-Sudeste, com velocidades entre 5 km/h e 27 km/h. A umidade relativa do ar variará entre 44% e 100%, deixando o tempo bastante úmido. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para enfrentar um tempo com altos níveis de radiação UV.