Para esta terça-feira, 9 de abril de 2024, em Santana do Livramento (RS), a temperatura variará entre 16°C e 26°C, durante o outono. Prepare-se para um dia com mudanças no tempo, com possibilidade de pancadas de chuva na tarde e na noite. Fique atento às condições do tempo e mantenha-se protegido.