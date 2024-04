Este é o boletim meteorológico para a cidade de Santa Rosa (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima irá variar entre 23°C e 27°C, enquanto a temperatura mínima irá variar entre 12°C e 22°C. O vento terá velocidade entre 4 km/h e 26 km/h, soprando em diferentes direções. Haverá períodos de sol com muitas nuvens, céu nublado com chuva e noites firmes. O índice UV será alto, variando entre 2,8 e 11. A umidade relativa do ar estará elevada, variando entre 43% e 100%. Esteja preparado para um tempo quente e úmido em Santa Rosa durante a próxima semana.