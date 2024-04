Este é o boletim meteorológico para Santa Maria (RS) nos próximos dias. Durante a próxima semana, o tempo será de outono, com a temperatura variando entre 14°C e 26°C. A temperatura máxima ficará entre 23°C e 26°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 14°C e 17°C. Haverá possibilidade de chuva em alguns dias, com acumulados de até 5mm. Esteja preparado para um tempo bastante úmido, com níveis extremamente altos de radiação UV.