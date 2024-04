Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Santa Maria (RS) ao longo da próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima oscilará entre 22°C e 27°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 16°C e 18°C. Haverá sol com algumas nuvens, períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Esteja preparado para enfrentar as condições do tempo ao longo da próxima semana em Santa Maria (RS).