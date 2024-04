Este é o panorama do tempo para a cidade de Santa Maria (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima varia de 22°C a 26°C, enquanto a temperatura mínima varia de 12°C a 20°C. O vento sopra predominantemente na direção Leste-Sudeste e Sudoeste, com velocidades entre 1 km/h e 23 km/h. A umidade relativa do ar varia entre 49% e 94%, tornando o tempo bastante úmido. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Esteja preparado para as condições do tempo e proteja-se adequadamente.