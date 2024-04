Este é o relatório do tempo para a cidade de Santa Cruz do Sul (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará de 22°C a 28°C, enquanto a temperatura mínima variará de 16°C a 19°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuva rápida e períodos de nublado com chuva a qualquer hora. O vento irá soprar em diferentes direções e velocidades, e a umidade relativa do ar variará entre 66% e 100%. Esteja preparado para a chuva e para as variações de temperatura ao longo do dia.