Confira a previsão do tempo para o próximo final de semana na cidade de Salvador (BA). No sábado (6/4/2024) e domingo (7/4/2024), durante o outono, a temperatura variará entre 24°C e 28°C. O céu estará com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Esteja preparado para enfrentar o calor e a umidade, e não se esqueça de se proteger dos raios UV.