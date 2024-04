Este é o boletim meteorológico para a cidade de Rio Grande (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 22°C e 25°C, enquanto a temperatura mínima variará entre 16°C e 19°C. O vento irá soprar predominantemente na direção Leste, com velocidades entre 21 km/h e 36 km/h. Há probabilidade de chuva em alguns dias, mas em geral o tempo será de sol com algumas nuvens. Fique atento às condições do tempo e se proteja adequadamente.