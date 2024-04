Este artigo traz informações sobre o tempo em Rio Grande (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 13°C e 25°C graus, com sensação térmica oscilando entre frio e ameno. O tempo será instável, com sol e muitas nuvens, chuvas passageiras e períodos de nublado. O vento irá soprar em direção Sul-Sudoeste e Sudoeste, com velocidade variando entre 5 km/h e 32 km/h. O índice UV estará elevado, indicando níveis altos e extremamente altos de radiação UV. A umidade relativa do ar variará entre 52% e 100%, deixando o tempo bastante úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e cuide-se bem!