Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Rio Grande (RS) para a próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 18°C e 23°C, com destaque para o dia 23/4/2024, quando a temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 17°C. Já no dia 26/4/2024, a temperatura máxima será de 21°C e a mínima de 17°C. Fique por dentro das condições do tempo e esteja preparado para os próximos dias!