Este é o panorama do tempo para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 21°C e 33°C no dia 8/4/2024, entre 23°C e 32°C no dia 9/4/2024, entre 25°C e 37°C no dia 10/4/2024, entre 24°C e 32°C no dia 11/4/2024 e entre 23°C e 28°C no dia 12/4/2024. Haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, seguido de pancadas de chuva na tarde e na noite em diversos dias da semana. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o melhor que a cidade maravilhosa tem a oferecer.