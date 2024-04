Confira a previsão do tempo para a cidade do Rio de Janeiro (RJ) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará de 21°C a 36°C, com destaque para os dias mais quentes, em que a sensação térmica poderá chegar a 35°C ou 34°C. A umidade relativa do ar ficará entre 40% e 96%, deixando o tempo úmido. Fique atento aos altos índices de radiação UV e evite a exposição prolongada ao sol.