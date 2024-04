Confira a previsão do tempo para o próximo fim de semana na cidade de Recife (PE). No sábado (20/4/2024), durante o outono, a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 26°C. Já no domingo (21/4/2024), também durante o outono, a temperatura máxima será de 30°C e a mínima de 26°C. O tempo estará bastante quente, com sensação térmica variando entre 31°C e 37°C, e há possibilidade de chuva ao longo dos dois dias. Não deixe de se proteger do sol e de se manter hidratado!