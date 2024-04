Confira a previsão do tempo para Recife (PE) nesta próxima semana de outono. A temperatura variará entre 25°C e 31°C, com sensação térmica de muito calor. Haverá sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia em alguns dias, enquanto em outros o tempo ficará firme na noite. Esteja preparado para enfrentar um tempo quente e úmido na cidade.