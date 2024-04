Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Recife (PE) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 25°C e 32°C, com sensação térmica oscilando entre 30°C e 36°C, muito quente. Haverá sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. O vento irá soprar em direção ao Sudeste, com velocidade variando entre 5 km/h e 21 km/h. A probabilidade de chuva será de até 64%, com um total de 25mm. Esteja preparado para enfrentar dias quentes e úmidos em Recife (PE).