Confira a previsão do tempo para a cidade de Porto Velho (RO) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará entre 31°C e 32°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 25°C e 26°C. Haverá sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde e na noite em alguns dias. O índice de raios UV será elevado em todos os dias, indicando a necessidade de proteção contra a radiação solar. Fique atento na previsão do tempo e se prepare para as mudanças no tempo!