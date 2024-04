Confira a previsão do tempo para o final de semana na cidade de Porto Alegre (RS). No sábado (13/4/2024), durante o outono, a temperatura máxima será de 23°C e a mínima de 19°C. Já no domingo (14/4/2024), também durante o outono, a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 20°C. Prepare-se para um final de semana com muitas nuvens, possibilidade de chuva a qualquer hora e sensação térmica suave no sábado e quente no domingo.