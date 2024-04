Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Porto Alegre (RS) para a próxima semana. Durante os próximos dias de outono, a temperatura máxima variará entre 22°C e 29°C, enquanto a temperatura mínima ficará entre 16°C e 22°C. O tempo será de sol com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Fique atento às condições do tempo e se prepare para possíveis chuvas.