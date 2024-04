Este é o panorama do tempo para a cidade de Pelotas (RS) na próxima semana: a temperatura variará entre 13°C e 26°C, com sensação térmica entre 11°C e 30°C. Não há previsão de chuva para os próximos dias. Fique atento às mudanças no tempo e aproveite o melhor que cada dia tem a oferecer!