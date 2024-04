Este é o panorama do tempo para a cidade de Pelotas (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 7°C e 26°C. O tempo será de sol com muitas nuvens, com períodos de nublado e chuva passageira durante o dia e na noite. O índice UV será alto, indicando a necessidade de proteção contra a radiação solar. Esteja preparado para enfrentar as variações do tempo e cuide-se bem!