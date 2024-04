Este artigo apresenta a previsão do tempo para Pelotas (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias de outono, a temperatura variará entre 13°C e 27°C. Serão dias com sol e muitas nuvens, com possibilidade de chuva em alguns momentos. O vento irá soprar em diferentes direções e com velocidades variadas. O índice UV será alto, indicando a necessidade de proteção contra o sol. Esteja preparado para enfrentar as mudanças de temperatura e aproveite o seu dia!