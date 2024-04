Este é o relatório do tempo para a cidade de Passo Fundo (RS) na próxima semana. Durante os próximos dias, o outono trará temperaturas agradáveis, com a temperatura variando de 15°C a 26°C. O sol aparecerá em todos os dias, com algumas nuvens e possibilidade de chuva em alguns dias. Não se esqueça de se proteger dos raios UV e de levar um guarda-chuva caso haja previsão de chuva. Aproveite o tempo ameno e tenha uma ótima semana!