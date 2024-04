Este artigo apresenta a previsão do tempo para a cidade de Osório (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará de 28°C a 22°C no dia 15/4/2024, de 27°C a 21°C no dia 16/4/2024, de 25°C a 16°C no dia 17/4/2024, de 22°C a 17°C no dia 18/4/2024 e de 25°C a 15°C no dia 19/4/2024. O tempo estará seco e ameno, com ventos fracos e sem previsão de chuva. Fique atento às condições do tempo e aproveite o tempo agradável para atividades ao ar livre.