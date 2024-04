Este fim de semana em Novo Hamburgo (RS), o tempo será de outono com a temperatura variando entre 18°C e 23°C no sábado, e entre 19°C e 24°C no domingo. No sábado, há previsão de chuva durante todo o dia e na noite, enquanto no domingo o sol aparecerá com muitas nuvens, mas com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. Esteja preparado para um tempo úmido e instável e aproveite o fim de semana!