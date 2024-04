Este é o boletim do tempo para a cidade de Novo Hamburgo (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura variará entre 15°C e 29°C. Na segunda-feira (29/4), a temperatura máxima será de 24°C e a mínima de 18°C. Na terça-feira (30/4), a temperatura máxima será de 28°C e a mínima de 19°C. Na quarta-feira (1/5), a temperatura máxima será de 27°C e a mínima de 21°C. Na quinta-feira (2/5), a temperatura máxima será de 29°C e a mínima de 22°C. Na sexta-feira (3/5), a temperatura máxima será de 22°C e a mínima de 15°C. Esteja preparado para as mudanças no tempo e fique atento às previsões do tempo para planejar suas atividades.