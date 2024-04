Este artigo traz informações sobre o tempo na cidade de Novo Hamburgo (RS) na próxima semana. Durante o outono, a temperatura máxima variará de 23°C a 27°C, enquanto a mínima ficará entre 16°C e 18°C. Haverá sol com algumas nuvens, chuvas rápidas durante o dia e na noite, e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva previstas para a tarde. O índice de raios UV será moderado a muito alto, e a umidade relativa do ar variará entre 67% e 100%, deixando o tempo úmido. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite a semana!