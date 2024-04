Para esta sexta-feira, 26 de abril de 2024, em Novo Hamburgo (RS), o tempo estará com muitas nuvens durante o dia, com períodos de nublado e chuva a qualquer hora. A temperatura variará entre 17°C e 26°C, indicando um dia ameno de outono. Esteja preparado para as mudanças no tempo e aproveite o seu dia em Novo Hamburgo (RS)!