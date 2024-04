Confira a previsão do tempo para Novo Hamburgo (RS) nesta sexta-feira, 12 de abril de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 22°C e a mínima de 18°C. Prepare-se para um dia chuvoso, com ventos em direção ao Leste-Sudeste e probabilidade de 50% de chuva, totalizando 13mm. O índice UV será de 3, indicando níveis moderados de radiação UV. A umidade relativa do ar variará entre 85% e 99%, tornando o tempo bastante úmido.