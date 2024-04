Confira a previsão do tempo para Maceió (AL) nesta terça-feira, 16 de abril de 2024, durante o outono. A temperatura máxima será de 31°C e a mínima de 25°C. Haverá sol com algumas nuvens e chuva rápida durante o dia e na noite, com uma probabilidade de chuva de 82% e um total de 12mm de chuva. O vento irá soprar a uma velocidade entre 7 km/h e 15 km/h, na direção Leste. A umidade relativa do ar variará entre 69% e 96%. Esteja preparado para enfrentar um dia quente e úmido em Maceió (AL) nesta terça-feira.