Confira a previsão do tempo para o fim de semana em Macapá (AP). No sábado (13/4/2024) e domingo (14/4/2024), durante o outono, a temperatura variará entre 24°C e 28°C. O tempo será quente e úmido, com possibilidade de chuva rápida durante o dia e na noite. Fique atento e se prepare para enfrentar o clima!